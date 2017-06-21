Госдума разрешила скрыть топ-чиновникам данные о собственности от СМИ

Нижняя палата парламента России приняла в третьем чтении законопроект, который засекречивает данные лиц, охраняемых Федеральной службой охраны. Под табу попадает информация о недвижимости, в том числе и зарубежной.

Законопроект проявился после ряда громких расследований, которые провели СМИ и сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией в отношении руководства страны. Документ вносит в стоп-лист всю информацию, которая может считаться персональной — данные о домах и виллах, в том числе зарубежных. При этом засекречиваются данные членов семей. Однако кто входит в этот круг неприкасаемых — в законопроекте не указывается.

Отметим, что госохрана по закону предоставляется президенту, премьер-министру, главам Генпрокуратуры и Следственного комитета, спикерам обеих палат парламента, председателям Конституционного и Верховного судов. А также членам их семей. Список может дополняться особым распоряжением президента, но кто в него входит на июнь 2017 года — неизвестно. Полный перечень засекречен.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, однако пункт о закрытии во всевозможных реестрах персональных данных появился в нём во время второго чтения.

Напомним, что с начала 2017 года ФБК, а также ряд российских изданий опубликовали большие расследования о предполагаемом имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Много шума наделала публикация о загородном доме и собственности первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. В частности, информация о том, что его собак породы корги возят на выставки на персональном самолете.