В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД

Подозреваемые в торговле наркотиками устроили гонки с полицейскими.

Одним из участников искрометной погони в Выборгском районе Петербурга стал прежний замначальника Невского УМВД Алексей Харлашин. Сдаваться без боя он не хотел.

Видео – из группы ВКонтакте "Экстренный вызов"

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, одним из задержанных на проспекте Энгельса по подозрению в торговле наркотиками оказался бывший сотрудник полиции Алексей Харлашин. Он начинал в уголовном розыске Адмиралтейского района, его шефом был Сергей Музыка. После назначения Музыки начальником Невского района Харлашин занял должность начальника полиции – замначальника Невского УМВД. После перевода Музыки в полк патрульно-постовой службы полиции Харлашин ушел на пенсию и, кажется, без дела не сидел.

Напомним, накануне вечером при проведении контрольной закупки оперативники Выборгского района сошлись с тремя мужчинами в бронированном «Лексусе». После сорванной сделки торговцы попытались уехать от стражей порядка, теряя по дороге колеса, выбрасывая порошок из окон и отстреливаясь. Задержаны трое, в том числе Харлашин и гражданин Эстонии.