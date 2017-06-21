Очевидцы: С территории яхт-клуба на Карповке неизвестные вывозят яхты
Причал яхт-клуба «Петроградец» на Карповке, в районе Ботанического сада, продолжает оставаться в центре скандала. Как сообщают очевидцы, неизвестные, общим числом около 20 человек, вывозят оттуда яхты — частную собственность.
На десять утра 21 июня «Фонтанке» рассказали о двух вывезенных маломерных судах. Те, кто их вывозит, по словам очевидцев, не представляются, а говорят только, что они «из администрации» Петроградского района Петербурга. Собственники яхт в срочном порядке выезжают на место событий.
Ранее наше издание рассказывало, что 9 июня с территории причала те же люди из администрации вывозили прицепы для яхт. Собственники писали заявления о краже.
Справка:
Причал на Карповке давно стал предметом спора чиновников и яхтсменов. С 2012 года члены клуба «Петроградец» занимают и прибрежную городскую землю, и непосредственно набережную Карповки без договора аренды.
«По Генплану в этом месте должна появиться дорога, но по факту территорию суши себе забрали парковщики яхт. Документов, которые бы оправдывали работу речного клуба, нет. Договор аренды участка у них давно истек», – говорят в администрации Петроградского района.