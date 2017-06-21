Очевидцы: С территории яхт-клуба на Карповке неизвестные вывозят яхты

Причал яхт-клуба «Петроградец» на Карповке, в районе Ботанического сада, продолжает оставаться в центре скандала. Как сообщают очевидцы, неизвестные, общим числом около 20 человек, вывозят оттуда яхты — частную собственность.

На десять утра 21 июня «Фонтанке» рассказали о двух вывезенных маломерных судах. Те, кто их вывозит, по словам очевидцев, не представляются, а говорят только, что они «из администрации» Петроградского района Петербурга. Собственники яхт в срочном порядке выезжают на место событий.

Ранее наше издание рассказывало, что 9 июня с территории причала те же люди из администрации вывозили прицепы для яхт. Собственники писали заявления о краже.