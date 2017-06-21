В честь героев войны в Петербурге зажгут сотню свечей

В День памяти и скорби, 22 июня, на площади Победы в Московском районе Петербурга пройдёт всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие посвящено 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает комитет по молодежной политике Смольного, у монумента героическим Защитникам Ленинграда участники движения «Волонтеры Победы» зажженными свечами выложат слова «1941 ПОМНИМ». Акция начнётся в четыре часа утра – именно в это время фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

Активисты приглашают горожан присоединиться к торжественно-траурной церемонии: почтить минутой молчания погибших защитников и возложить цветы к монументу. Сбор назначен на площади Победы, 1, в половине четвёртого утра.

22 июня подобные мероприятия пройдут по всей России и в других странах. «Свечи памяти» в разных городах будут гореть у воинских мемориалов.