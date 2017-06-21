Курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей

Валютные торги на Московской бирже начались 21 июня новым снижением курса рубля. Уже через несколько минут курс доллара впервые с 2 февраля 2017 года перевалил за «круглую» отметку 60 руб. На максимуме стоимость доллара составила 60,1958 руб., что на 57,58 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс евро перевалил за 67 руб., достигнув на пике отметки 67,0565 руб., что на 64,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent в среду снижалась до $45,45, что на $,57 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В начале мая 2017 года бывший глава Минфина Алексей Кудрин предсказывал, что курс доллара превысит 60 руб. даже при сохранении цены нефти в $56 за баррель. С учетом того, что цены на нефть упали с тех пор более чем на $10, курс доллара может вырасти еще сильнее.

К 10:40 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $45,6, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 60,087 руб., курс евро — 66,895 руб.