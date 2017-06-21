В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих

В Петербурге проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ». Организовала его небольшая команда инициативных людей.

Первая особенность проекта в том, что организаторы – не зрячие молодые люди. Вторая – в конкурсе может принять участие любой желающий в независимости от музыкальных предпочтений и профильного образования.

«Наш конкурс отличается от остальных тем, что в нем принимают участие люди с инвалидностью вместе с абсолютно здоровыми людьми. В конкурсе нет ограничений как по здоровью, так и по возрасту – то есть в нем может принять участие любой желающий, – рассказали «Фонтанке» организаторы. – Для некоторых людей с инвалидностью этот конкурс был бы очень полезным, так как главный приз в нем 150 000 рублей, а в нашей стране с работой для инвалидов очень трудно».

Проект включает в себя два этапа. Этап первый: 8 групп состоящие из 21 человека борются за прохождение в следующий тур. В общем голосовании определяется один победитель. Этап второй: 8 участников сражаются в музыкальных поединках 1 на 1 за главный приз – 150 000 рублей и запись собственной песни на студии звукозаписи. В конкурсе, помимо голосования простых слушателей, существуют члены жюри, которые оценивают выступление участников. Жюри состоит из 2 человек – педагог по вокалу и sound-продюсер.

Конкурс проходит в интернете на youtube канале https://www.youtube.com/channel/UCTE9dnOMfVkESM6j3B3JlzQ. Голосование проходит в официальном сообществе: https://vk.com/golosyi_show.

Для участия в конкурсе достаточно:

1. Записать видео с вашим участием и отправить его на почту: golosyi_show@mail.ru.

2. В письме указать фамилию и имя участника, оригинальное название песни и автора, несколько слов о себе, фото участника.

3. Видео не должно быть меньше 40 секунд и более 1,5 минут.

По всем вопросам можно обращаться: – golosyi_show@mail.ru.