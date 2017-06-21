Госдеп займется расследованием в отношении Клинтон

Государственный департамент США открыл официальное расследование в отношении Хиллари Клинтон и ее помощников в связи с неправомерным обращением с секретной информацией, когда она была госсекретарем. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Расследование должно определить нарушала ли госпожа Клинтон и ее ближайшие помощники правительственные протоколы, используя свой частный сервер для получения, хранения и передачи секретных и сверхсекретных документов. Отмечается, что, несмотря на начатое расследование, Хиллари Клинтон и ее сотрудники по-прежнему имеют разрешение на доступ к конфиденциальной правительственной информации.

Следственные мероприятия были начаты Госдепом после завершения подобного расследования со стороны ФБР. О закрытии дела в отношении конкурента Дональда Трампа по президентской гонке уже бывший глава ФБР Джеймса Коми объявил летом 2016 года. По его словам, использование госпожой Клинтон частной почты для служебной переписки было халатностью, но не преступлением. В генпрокуратуре США считают иначе, поэтому порекомендовали президенту страны уволить господина Коми. Юридический комитет Сената США на прошлой неделе заявил о намерении проверить обоснованность увольнения экс-главы ФБР.

8 июля Джеймс Коми выступил перед спецкомитетом по разведке Сената США и рассказал подробности бесед с Трампом о России в контексте прошлогодних выборов.