В Мурманской области выпал снег

В Мурманской области во вторник, 20 июня, выпал снег.

Видеозапись, на которой запечатлены осадки, прошедшие в поселке городского типа Мурмаши, появилась в Сети.

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, снегопады на Кольский полуостров принес арктический циклон. Температура воздуха опустилась до плюс 1 градуса. Синоптики предупреждают, что в регионе продолжатся интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, также жителей ждет порывистый северный ветер, пишет «Лента.ру».

В Петербурге сегодня метеорологи прогнозируют дожди и грозы.