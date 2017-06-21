В Мурманской области выпал снег
В Мурманской области во вторник, 20 июня, выпал снег.
Видеозапись, на которой запечатлены осадки, прошедшие в поселке городского типа Мурмаши, появилась в Сети.
Как сообщили в мурманском гидрометцентре, снегопады на Кольский полуостров принес арктический циклон. Температура воздуха опустилась до плюс 1 градуса. Синоптики предупреждают, что в регионе продолжатся интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, также жителей ждет порывистый северный ветер, пишет «Лента.ру».
В Петербурге сегодня метеорологи прогнозируют дожди и грозы.
Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 21 июня 2017 г.