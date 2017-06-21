Супруга экс-депутата сядет на 7 лет за аферы с квартирами покойников в Петербурге

Шесть лет руководства «чёрными риелторами» для жены бывшего депутата МО «Звездное» Светланы Конаковой вылились в семь лет в колонии общего режима. В деле фигурируют 13 квартир и комната, а также государство в качестве потерпевшего.

Как сообщает 21 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры России, Московский районный суд Петербурга признал Конакову виновной в мошенничестве и покушении на него, даче взятки, а также в руководстве преступным сообществом. Доказано, что преступная деятельность началась ещё в 2002 году на базе агентства недвижимости, возглавлял которое бывший муниципальный депутат Андрей Конаков. Особый интерес для фирмы представляли квартиры, владельцы которых умерли. Мошенники подделывали документы и приобретали права на жилплощадь, которую затем продавали.

Суд установил, что в конце 2004 года управление агентством Конаков передал жене Светлане. Под её началом преступное сообщество просуществовало до сентября 2010 года, когда «контору» принудительно закрыли сотрудники правоохранительных органов.

Доказано, что за восемь лет злоумышленники приобрели 13 квартир и комнату в коммуналке, ещё четыре квартиры присмотрели на перспективу. Совокупность преступлений смягчило соглашение о сотрудничестве, и суд приговорил Конакову к семи годам исправительной колонии общего режима.

Напомним, Андрей Конаков также с учётом сделки со следствием получил семь лет строгого режима, но добился смягчения приговора до шести лет и месяца. Сообщники супругов также осуждены к разным видам наказаний в зависимости от роли каждого.