«Шаг навстречу» благодарит тех, кто помог организовать отдых для детей

Благотворительная организация «Шаг навстречу» устроила интеграционный отдых для пятерых детей с тяжелой инвалидностью из детского дома-интерната №4 Павловска.

«Жизнь во время интеграционного отдыха очень сближает детей и волонтёров – за эти 5-7 дней вы вдвоём проживаете то, что раньше было закрытым и не доступным в такой степени – огромный всепоглощающий поток — для ребёнка: контакт с внешним миром, – сообщают в благотворительной организации. – Мы отправились на 6 дней в небольшое путешествие по Петербургу. Пять детей и пять волонтёров – мы жили в центре города в хостеле, успели побывать в театре и музее «Варежка», погулять в Таврическом саду, полюбоваться подводным миром в Океанариуме и пройти пешком весь Невский проспект. Все эти дни дети могли выбирать – что они будут есть на обед, смотреть или не смотреть спектакль, добираться в хостел пешком или на автобусе».

Деньги для интеграционного лагеря удалось собрать благодаря жертвователям на платформе «Добро мейл.ру». Сумма была не очень велика – 150 тысяч рублей – но каждая копейка помогла сделать несколько дней для ребят неповторимыми.

«Шаг на встречу» благодарит всех, кто помог.