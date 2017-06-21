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21.06.2017 10:03

«Шаг навстречу» благодарит тех, кто помог организовать отдых для детей

Благотворительная организация «Шаг навстречу» устроила интеграционный отдых для пятерых детей с тяжелой инвалидностью из детского дома-интерната №4 Павловска.

«Жизнь во время интеграционного отдыха очень сближает детей и волонтёров – за эти 5-7 дней вы вдвоём проживаете то, что раньше было закрытым и не доступным в такой степени – огромный всепоглощающий поток — для ребёнка: контакт с внешним миром, – сообщают в благотворительной организации. – Мы отправились на 6 дней в небольшое путешествие по Петербургу. Пять детей и пять волонтёров – мы жили в центре города в хостеле, успели побывать в театре и музее «Варежка», погулять в Таврическом саду, полюбоваться подводным миром в Океанариуме и пройти пешком весь Невский проспект. Все эти дни дети могли выбирать – что они будут есть на обед, смотреть или не смотреть спектакль, добираться в хостел пешком или на автобусе».

«Шаг навстречу» благодарит тех, кто помог организовать отдых для детей

Деньги для интеграционного лагеря удалось собрать благодаря жертвователям на платформе «Добро мейл.ру». Сумма была не очень велика – 150 тысяч рублей – но каждая копейка помогла сделать несколько дней для ребят неповторимыми.

«Шаг на встречу» благодарит всех, кто помог.


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