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21.06.2017 09:49

Кемеровский губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву провели операцию на позвоночнике.

«[Губернатору] была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции», — сказали в пресс-службе областной администрации.

В свою очередь, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что информация о болезни Тулеева и его скорой отставке не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает какой-либо информацией, касающейся подачи Аманом Тулеевым заявления об отставке. До этого пресса сообщала, что сибирский губернатор-старожил с весны не показывается на публике.

 

Источник: "Газета.ру"


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