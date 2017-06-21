В Аргентине нашли крупнейшую коллекцию вещей из гитлеровской Германии

Полиция Аргентины нашла в одном из особняков столицы страны Буэнос-Айреса крупнейший склад предметов искусства из гитлеровской Германии. Большинство из вещей имеют фашистскую символику.

Правоохранительные органы и аргентинское отделение Интерпола проводили обыск в доме коллекционера, где за книжными полками обнаружили потайную комнату, набитую нацистскими артефактами. Эта коллекция – крупнейшая из находок такого рода, ранее появлявшихся в Аргентине, сообщает «Комсомольская правда».

В обнаруженной коллекции более семидесяти предметами. Среди них бюст Адольфа Гитлера, статуэтка орла с подставкой, украшенной свастикой, маркированные ножи, песочные часы с нацистской символикой, дорогие увеличительные стекла и даже прибор для измерения черепа. Ко многим объектам коллекции прилагаются старинные фотографии, на которых тот или иной предмет держат высокие чины нацистской партии, в том числе Гитлер.

Полиция не исключает, что предметы могут оказаться подделками, но предварительные экспертизы говорят за подлинность артефактов. Дело в том, что после Второй мировой войны многие нацистские офицеры нашли убежище именно в Аргентине. Они привезли с собой немало вещей, напоминающих о временах Третьего рейха.

Министр безопасности Аргентины Патриция Буллрих заявила, что все предметы будут отданы в музей города, посвященный памяти Холокоста.