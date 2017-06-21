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21.06.2017 09:25

Основатель Uber покинул пост главы компании

Трэвис Каланик подал в отставку с поста главы компании Uber, сообщает The New York Times.

Такое решение, сообщили изданию несколько информированных источников, Каланик принял после разговора с основными инвесторами Uber, длившегося несколько часов.
20 июня, рассказали источники издания, пять основных инвесторов Uber направили Каланику письмо, в котором потребовали от него немедленно выйти из руководства компании.

Каланик после многочасовых переговоров с несколькими инвесторами, рассказали собеседники The New York Times, принял решение объявить об отставке.

«Я люблю Uber больше всего на свете и в этот трудный лично для меня момент я принял просьбу инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог вернуться к созиданию, а не отвлекаться на еще один бой», — говорится в заявлении Каланика об отставке.

Ранее Трэвис Каланик заявлял, что ушел в бессрочный отпуск, но сохранил за собой пост в компании.

Об уходе в отпуск Каланик объявил вскоре после того, как 11 июня на совете директоров компании были оглашены результаты проверки Uber на нарушение профессиональной этики. Одной из рекомендаций по результатам проверки было сокращение полномочий Каланика.

В марте Uber покинул президент Джефф Джонс, проработавший в компании около полугода. Свое решение Джонс объяснил несогласием с методами работы Uber.

Uber за последнее время оказался замешан в ряд скандалов — от обвинений менеджмента компании в сексизме до ставшего достоянием общественности грубого разговора Каланика с одним из водителей сервиса.

 

 

Источник: "Медуза"


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