Из психинтерната на Коллонтай сбежала агрессивная пациентка

Проблемная пациентка сбежала от психиатров в Невском районе Петербурга. Помощи в поисках врачи попросили у полицейских.

Как стало известно «Фонтанке», в интернате беглянку 60 лет последний раз видели утром 18 июня. Женщина вышла на курительную площадку у здания на улице Коллонтай, 36, откуда, по всей видимости, и исчезла. В больнице её пытались найти своими силами, но не смогли. Вечером 20 июня в полицию обратилась социальный педагог медучреждения с просьбой вернуть пациентку.

Заявительница уточнила, что женщина выглядит моложе своих лет. Она была одета в джинсы и белую ветровку. Ушла без документов. Пациентка страдает психическим расстройством и может быть агрессивна, отмечают медики.

Отметим, что беглянка дважды осуждалась за хулиганство, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. В последний раз – в 2001 году. Впрочем, впоследствии вместо наказания ее направили на принудительное лечение.