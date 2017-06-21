У мечети в Лондоне мужчина нападал на прохожих с рожком для обуви

Полиция Лондона задержала мужчину, бросавшегося на людей в районе мечети Риджентс-парк на севере города. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на столичных правоохранителей.

Прибывшие по вызову полицейские увидели мужчину, размахивающего неким предметом. Стражи порядка применили электрошокер для задержания нарушителя, и выяснили, что тот был вооружен рожком для обуви из мечети.

В результате инцидента никто не пострадал.

19 июня 47-летний Даррен Осборн направил фургон в людей у мечети Финсбери Парк в Лондоне. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Очевидцы рассказали, что преступник выкрикнул: «Я собираюсь убивать мусульман». Он был задержан на месте. Полиция рассматривает содеянное как теракт.

4 июня на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены.