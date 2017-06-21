Школьник получил уголовное дело за «минирование» Сенной

Полиция, спасатели и взрывотехники ОМОН не обнаружили обещанную анонимом бомбу на станции синей ветки петербургского метро. Школьник, устроивший переполох, тем не менее, получил уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», 20 июня сотрудники полиции и ФСБ навестили подростка 15 лет, устроившего двадцатиминутный перерыв в работе «Сенной площади». По версии следствия, ученик восьмого класса школы в Красном Селе накануне развлёк себя звонком на экстренный номер «112». Дежурных он анонимно предупредил, что на станции заложена бомба. Угрозу теракта отправились предотвращать полицейские, сотрудники Росгвардии и спасатели. Вызов оказался ложным, ничего опасного в метро не нашли.

В отношении 15-летнего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Юноша может получить за хулиганскую выходку до трёх лет лишения свободы.