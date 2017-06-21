Аэропорт Астаны переименовали в честь президента Назарбаева

Международный аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана Назарбаева. Постановление правительства Казахстана на этот счет было опубликовано в газете "Казахстанская правда".

"Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", – говорится в сообщении, которое цитирует "РЕН ТВ".

Напомним, в прошлом году в Казахстане подвели итоги выборов Мажилиса парламента страны. Победу одержала партия "Нур Отан" во главе с президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Как напоминает "Росбалт", ранее Назарбаев отверг предложение переименовать в его честь саму казахстанскую столицу.