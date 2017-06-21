В ДНР задержали напавших на сотрудников ОБСЕ
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали вооруженных людей, совершивших нападение на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая.
Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.
«В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел накануне днем в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала. К патрулю ОБСЕ подъехал автомобиль с якобы украинскими номерами. Из машины вышли два человека с оружием в камуфляжной форме и в масках. Они угрожали наблюдателям миссии, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия. В настоящее время задержанные дают показания.
По предварительным данным оперативного командования ДНР, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства Республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей».
Также установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Власти Украины обвиняют Москву в агрессии и ведении военных действий в Донбассе. Россия последовательно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что подразделений ВС РФ там нет.