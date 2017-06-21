Порошенко выразил восхищение политикой Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе своего приветственного слова Петру Порошенко отметил «большую вовлеченность» Вашингтона в дела Украины. Стенограмма встречи размещена на сайте Белого дома.

«Для меня большая честь встретиться с президентом Украины — страны, в дела которой мы очень сильно вовлечены», — заявил Трамп, добавив, что «это видно и об этом можно везде прочитать». Он отметил, что его администрация провела с Порошенко ряд «очень хороших дискуссий».

В ответ Порошенко заявил, что «очень восхищается политикой главы США, его эффективными шагами в первые пять месяцев пребывания на посту». Также он добавил, что не верит в якобы сговор американского лидера Дональда Трампа с Россией.

«Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения с Россией, — заявил Порошенко в эфире телеканала Fox News. —Он большой друг Украины, помогающий добиться мира в моей стране».

Отмечается, что на встрече двух лидеров также присутствовали вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Ранее, 20 июня, президент Украины, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил о невероятной поддержке в США. «Мы имеем фантастическую программу», — поделился глава государства планами. Также он отметил, что «очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча [президента России Владимира] Путина».