Петербургские фасады получат собственные паспорта

Масштабную программу по паспортизации объектов благоустройства Петербурга начал Смольный.

Постановление об этом 16 июня подписал губернатор Георгий Полтавченко. На специальном интернет-портале планируется разместить сведения о зеленых насаждениях и иных подлежащих учету объектах. В базу данных должны включаться электронные версии проектов благоустройства, акты приемки выполненных работ по их созданию, а также подтверждающие фотоматериалы. Подготовку таких материалов возложат на комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), а учет зеленых насаждений и ведение самого единого реестра поручат комитету по благоустройству.

Особые правила касаются «инвентаризации» фасадов зданий и сооружений – на каждый предлагается создать отдельный электронный паспорт. Он должен содержать текстовое описание лицевого фасада (в том числе композиционных приемов и функционального назначения), а также графическую часть (фотоматериалы).

Подготовка паспортов возлагается на собственников зданий или иных лиц, ответственных за содержание фасадов (управляющие компании и так далее). Вместе с проектом им предписано представить в КГА информацию о дате постройки и реконструкции здания, отражающие актуальное состояние лицевого фасада архивные копии архитектурных решений или поэтажные планы и технический паспорт дома. Заявителю также предлагается приложить заверенные копии или оригиналы правоустанавливающих документов.

Постановление городского правительства вступит в силу в ближайшие дни. Уже подготовлен и специальный интернет-портал, хотя доступ к нему пока закрыт паролем. Работу по паспортизации фасадов планируется завершить до 2020 года.