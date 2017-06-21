Пентагон отверг обвинения о провокациях самолета-разведчика над Балтикой, которого перехватил Су-27

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис считает, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135, перехваченный во вторник российским истребителем над Балтийским морем, не совершал провокационных маневров, о чем утверждает российская сторона, передает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

«Экипаж RC-135 не делал ничего, чтобы спровоцировать Су-27», — заявил Дэвис. Он добавил, что российский пилот «летел слишком быстро и плохо управлял боевой машиной».

Как писала "Фонтанка", 20 июня российский Су-27 перехватил и сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над нейтральными водами Балтики. При этом, по оценкам зарубежных СМИ, российский истребитель сблизился с бортом непрошенного гостя на расстояние менее пяти футов (около полутора метров – прим.ред.).

Как позднее рассказали в российском оборонном ведомстве, истребитель дежурных сил ПВО Балтийского флота сблизился с самолетом RC-135, после чего тот начал выполнять провокационный разворот в сторону Су-27. В Минобороны отметили, что «буквально через десять минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27».