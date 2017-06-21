Катар обвинил страны Персидского залива в причастности к кибератакам

Катар располагает доказательствами того, что хакеры, совершившие атаку на государственное информационное агентство Катара, связаны со странами, разорвавшими дипотношения с Дохой, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора Катара Али Бин Фетаиса Аль-Марр.

«У Катара есть доказательства, что определенные телефоны iPhone из стран, бойкотировавших Катар, использовались в хакерской атаке», — сказал он.

В начале июня ряд стран, в частности Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Ливия, Йемен и другие разорвали дипломатические связи с Катаром и прекратили с ним торговые и транспортные отношения из-за обвинений в адрес этого государства в поддержке терроризма и террористических группировок.