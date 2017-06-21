Порошенко и Тиллерсон поговорили об оружии

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в ходе встречи Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

«Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины», — отметили в интернет-представительстве Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.