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21.06.2017 00:04
2 Комментариев

На севере Петербурга наркоторговцы отстреливались от полиции посреди магистрали

В Петербурге со стрельбой задержаны наркоторговцы. Порошок вылетал на проспект Энгельса из бронированного «Лексуса».

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 20 июня сотрудники уголовного розыска Выборгского района попытались провести контрольную закупку у наркоторговцев на 570-м «Лексусе». Сделка сорвалась. Преступники заподозрили неладное. Их попытались задержать. В салоне лежали пять килограммов.

Курьеры, несмотря на пробку на проспекте Энгельса, решили не сдаваться. Оперативники расселись по машинам и на ходу открыли стрельбу по колесам.

На пистолетные выстрелы беглецы отреагировали ответным огнем и щедростью. Из окон «Лексуса» посыпался порошок. Подхватываемый ветром, он нехотя оседал на проезжую часть. Целясь через дурман-завесу, полицейские пробили колеса. Иномарка, искря днищем, остановилась. Курьеров задержали.

У «Лексуса» пострадали только колеса. Он бронированный.


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комментарии пользователей (2)
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