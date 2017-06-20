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20.06.2017 23:56

Фанаты сборной России пожаловались на блокировку паспортов болельщиков

Около 70 болельщиков сборной России, присутствовавших на матче-открытии Кубка Конфедерации Россия – Новая Зеландия, 20 июня получили на электронную почту сообщения о том, что их паспорта болельщиков заблокированы.

«Мы, болельщики разных российских клубов, находясь все вместе на расположенной за воротами трибуне D стадиона на Крестовском острове, активнее прочих «гнали» нашу сборную вперед, а сегодня во второй половине дня к нам на почту стали приходить сообщения о блокировке наших паспортов болельщиков», – заявил «Фонтанке» один из представителей фан-движения по имени Дмитрий.

Как пояснил собеседник «Фонтанки», никаких противоправных действий ни до, ни после, ни во время матча фанаты не совершали, а просто вели себя активнее и громче остальных болельщиков, которые также наблюдали за первой официальной игрой российской сборной на новом стадионе.

«Люди теряют деньги. Многие собирались ехать в Москву на матч России и Португалии (матч состоится 21 июня на московском стадионе «Открытие» – прим. «Фонтанки»), а также собирались в Казань, где также проводятся игры Кубка Конфедераций», – рассказал Дмитрий. По его словам, блокировка паспорта болельщика происходит без объяснения причин.

Напомним, что паспорт болельщика необходимо оформить любому, кто приобретает билеты на игры Кубка Конфедераций. Матч Россия – Новая Зеландия состоялся на стадионе на Крестовском острове 17 июня и закончился со счетом 2-0 в пользу российской команды. На нём присутствовало около 50 тысяч зрителей, в том числе, президент России Владимир Путин.


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