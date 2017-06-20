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20.06.2017 23:38
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Смольный: «Терра-Нова» строит на Васильевском без законных оснований

ЗАО «Терра-Нова» не имеет законных оснований для строительства на прибрежной территории в западной части Васильевского острова, где реализует проект по комплексному развитию территории площадью 476,9 га. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба комитета по строительству. Причиной стало неисполнение предусмотренных договором обязанностей стратегического инвестора, говорят в Смольном.

Напомним, договор аренды компания заключила с комитетом по управлению городским имуществом (КУГИ) 3 июля 2006 года, а уже 22 февраля 2007 года между городом и инвестором было подписано соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по обустройству территории. Проект включал в себя строительство Морского пассажирского терминала в западной части Васильевского острова. Через 10 лет, в 2016 году, «Терра Нова» обратилась в комитет имущественных отношений (КИО) с заявлением о выкупе восьми земельных участков на севере намывной территории – в соответствии с условиями договора аренды от 2006 года. Согласно этим условиям, инвестор был обязан за счет собственных средств разработать документацию по планировке территории, провести землеустроительные и кадастровые работы, работы по намыву, а также жилищное и иное строительство в соответствии с проектом планировки. Договор предусматривал, в частности, что работы по намыву и стабилизации территории закончат не позднее 8 июня 2019 года. Как поясняют в стройкомитете, это означает, что на 476,9 га должен был появиться новый участок суши с абсолютной отметкой плюс 2,9 м.

Выяснилось, однако, что на данный момент большую часть кадастрового плана земельного участка вместо суши занимает акватория Финского залива. А те земли, что были намыты, имеют абсолютные отметки до плюс 1,8…1,9 м. Кроме того, у стройкомитета есть претензии и по другим обязательствам стратегического инвестора. Так, например, согласно ежеквартальным отчетам «Терра Нова», компанией был частично выполнен намыв северной части территории (34% от общего объема). Кроме того, на 25 % завершены объекты инфраструктуры. Однако сведения об объеме выполнения работ, предоставляемые застройщиком, остаются без изменений уже более пяти лет.

Помимо этого, в стройкомитете говорят, что ЗАО «Терра Нова» не ведет стройки на этих землях, а вместо этого передает участки другим юрлицам, среди которых – ООО «Вымпел» (ГК Seven Suns Development), ООО «Морская строительная компания» и ООО «Северная Двина» (ГК «Лидер Групп»), ООО «Десна Капитал» (ЗАО «Ренессанс Констракшн») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Как подчеркивают в комитете, это нарушает принцип комплексного освоения территории, заложенный и в договор аренды, и в соглашение со стратегическим инвестором от 22 февраля 2017 года. Строительство идет не по единому графику для всей территории, а на отдельных участках – по мере готовности и заинтересованности различных юрлиц.

Часть предоставленных стратегическому инвестору земель, как сообщает стройкомитет, оказалась продана – несмотря на то, что уровень намытой суши на целый метр не дотягивает до отметки, предусмотренной проектом планировки. Между тем, фирмы, купившие земли, начали строить там жилье. Уже получены разрешения на строительство жилых домов общей площадью около 445 тыс. кв. м. А это значит, что городу потребуется обеспечить новые кварталы дорогами и объектами образования, на что потребуется выделять из бюджета порядка 4,7 млрд. рублей.

В Смольном заявляют, что инвестор нарушил сроки реализации проекта, не добился стабилизации на выделенных для намыва территориях и не создал условия для подключения возводимых домов к сетям. В связи с этим вести строительные работы на прибрежной территории западной части Васильевского острова Санкт-Петербурга невозможно, считают в стройкомитете.


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