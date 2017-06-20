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20.06.2017 23:32

Лавров: Удары США по правительственным силам в Сирии могут быть направлены на срыв перемирия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удары сил коалиции США по проправительственным силам в Сирии могут быть направлены на срыв процесса установления перемирия в стране. Об этом он рассказал 20 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

18 июня Минобороны Сирии сообщило, что самолет коалиции уничтожил их истребитель Су-22.

Лавров заявил, что Москва все еще ждет от США объяснений по этому инциденту. «Есть механизм, который сейчас действительно приостановлен после того, что сделали США, сбив самолет. Мы, как вы знаете, по линии министерства обороны запросили разъяснений подробных. Ожидаем, что это будет сделано», — сказал Лавров.

"Я не хочу делать предположений, что кого-то это не устраивает, что инциденты с ударами по правительственным силам отражают стремление подорвать эффективность антитеррористических усилий, но мы не можем не вспомнить, что на протяжении всего этого кризиса, начиная с того процесса, который мы запускали вместе с Дж. Керри с участием наших военных и спецслужб, складывалось и укреплялось устойчивое ощущение, что «Джабхат ан-Нусра», в отличие от ИГИЛ(запрещена в РФ – прим.ред.), всегда вольно или невольно выводилась нашими американскими партнерами из-под удара. Мы откровенно говорим об этом с американцами. Я обязательно в очередной раз поставлю этот вопрос перед Госсекретарем США Р.Тиллерсоном, надеюсь, в самое ближайшее время", – отметил глава МИД РФ.

"Если мы все действительно боремся с терроризмом, то планирование боевых действий всех участников этого процесса на земле должно быть нацелено именно на это. Иногда, анализируя то, как передвигаются различные боевые структуры и какие задачи они решают, создается впечатление, что на их действия влияют попытки внести конфессиональный аспект в эти наши усилия. Нам кажется, более того, мы в этом убеждены, что те нездоровые тенденции, которые проявляются внутри ислама и которые мы наблюдаем и в Сирии, должны быть нейтрализованы. Все страны, в том числе все мусульманские страны должны объединиться вокруг единой цели – борьбы с терроризмом", – добавил Лавров.


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