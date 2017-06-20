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Общество
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20.06.2017 23:19

Россия поднимет тему определения фейковых новостей в ООН и ОБСЕ

Россия намерена поднимать тему определения фейковых новостей на площадках ООН и ОБСЕ, передает РИА «Новости» заявление начальника отдела международных информационных проблем ДИП МИД Максима Буякевича.

По его словам, российская сторона уже начала работу по обсуждению с международными партнерами феномена фейковых новостей.

«Мы считаем, что настало время вплотную этим заняться. Ведь если посмотреть несколько шире на международный контекст обсуждения фейковых новостей, то сейчас в той или иной степени эта фраза звучит и из уст генсека ООН, и из уст руководителя ЮНЕСКО, и из уст руководства ОБСЕ. Так что да, конечно, российская сторона продолжит продвигать эту проблематику, в том числе и в контексте контактов с секретариатом ОБСЕ», — добавил он.

Источник: Газета.ру


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