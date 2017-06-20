В Брюсселе убит человек в поясе смертника

Бельгийская полиция нейтрализовала человека в поясе смертника на центральном вокзале Брюсселя, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Представители правоохранительных органов заявили, что ситуация на вокзале находится под контролем. В Национальной железнодорожной компании Бельгии заявили о прекращении движения поездов на месте происшествия.

В связи с инцидентом вокруг вокзала установлен периметр безопасности, пишет корреспондент La Libre Belgique.

Как отмечает новостной сервис RTL Info, при задержании предполагаемого террориста произошел небольшой взрыв.