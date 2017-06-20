В Московском районе жители шесть часов принудительно слушают радио "Россия"

Музыка из громкоговорителей в жилом доме в 1-ом Предпортовом проезде в Петербурге безостановочно звучит с пяти вечера 20 июня. Кто ее включил и когда концерт не по заявкам радиослушателей закончится, жителям выяснить пока не удалось.

Принудительное прослушивание радио "России" внезапно началось в 1-ом Ппредпортовом проезде, у дома №14, около пяти вечера и к половине одиннадцатого вечера концерт все ещё не окончен.

Как рассказала "Фонтанке" читательница, радио играет из пожарных громкоговорителей, которые установлены на каждом этаже в общем коридоре. В случае с девушкой, которая написала в редакцию – прямо над дверью в квартиру. Шумоизоляции, чтобы заглушить голоса отечественной эстрады, не хватает. "Спать невозможно. Диспетчер говорит, что всех на уши подняла, никто не знает откуда это, мол где-то с городского МЧС идет", – добавила невольная слушательница радио "Россия".

В районной администрации "Фонтанке" сообщили, что передали информацию ответственным органам и будут разбираться. Оперативно получить комментарий от регионального управления МЧС не удалось.