Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с русофобством США по поводу введения новых санкций в отношении Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Русофобская одержимость в США переходит все грани. Новый пакет санкций был принят "на ровном месте" и не улучшает атмосферу двусторонних отношений перевод возможным саммитом Россия-США», — посетовал министр.Егго слова приводит "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

Как ранее писала "Фонтанка", сайт министерства финансов США обновил санкционный список — 20 июня в него вошли неформальная "Частная военная компания Вагнера" и Дмитрий Уткин, которого считают её командиром.

Кроме ЧВК, бойцы которой принимали участие в военных действиях в Сирии и на юго-востоке Украины, за что и попали под американские санкции, в списке значится кейтеринговая компания «Конкорд» и ООО «Конкорд менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина. Сам петербургский миллиардер ограничен в своей финансовой деятельности на территории США еще с 20 декабря 2016 года.

Напомним, о деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года, когда компании приписали разоружение националистической бригады «Одесса» в Луганской области, затем отряд оказался в Сирии.