Горизбирком избавился от члена

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга сократилась на одного человека. На заседании 20 июня она приняла отставку Антона Медведева.

Как сообщили “Фонтанке” в ГИКе, выдвинутый в комиссию губернатором юрист написал заявление еще несколько месяцев назад, однако рассмотрели его лишь сейчас. Работать в составе без одного человека комиссии придется недолго, в июле закончится срок её полномочий.

Отметим, что Антон Медведев, по данным СМИ, является однокурсником главы фракции “Единой России” в ЗакСе Александра Тетердинко. До недавнего времени он находился под стражей, однако несколько месяцев назад мера пресечения была изменена на домашний арест. Медведева подозревают в мошенничестве. В мае 2016 года он был задержан при получении 250 тысяч евро от бывших коллег.

Под уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупных размерах Медведев попал осенью 2015 года. По версии следствия, он совместно с адвокатом Еленой Михно, конкурсной управляющей Еленой Болбиной и юристом Юрием Луконенко (убит 5 декабря 2013 года) в 2012-2013 годах пытался завладеть имуществом ЗАО «ОРМА», одним из владельцев которого являлся президент "Национального промышленно-инновационного фонда" и однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Хмарин.

Во время расследования Медведев, как и другие обвиняемые по этому делу, находился под подпиской о невыезде. Пока 19 мая 2016 года в баре «ХХХХ» на 2-й Советской не был задержан оперативниками УФСБ при получении 250 тысяч евро. Эти деньги якобы могли помочь его коллегам избежать уголовной ответственности.