В Красногвардейском районе появится центр дзюдо

Смольный предоставил «Клубу Дзюдо Турбостроитель» участок на углу улицы Передовиков и проспекта Ударников для строительства спортивного объекта. Закончить его надо за 5 лет.

Постановление городского правительства 120 июня опубликовано на его официальном сайте. Согласно документу, речь идет об участке в 16 тысяч квадратных метров северо-западнее указанного перекрестка. Ежегодная аренда плата составляет порядка 1,3 млн рублей. Срок строительства объекта и аренды участка — 60 месяцев.

Год назад сообщалось, что «Клуб Дзюдо Турбостроитель» намерен построить два центра — один на Замшиной улице, другой — в Курортном районе. Директором организации является Михаил Рахлин. Его отец Анатолий Рахлин был тренером президента России Владимира Путина.