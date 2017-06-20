Кассация запретила пока строить дорогу к Крестам-2

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дирекции транспортного строительства и «АБЗ-Дорстрой» по поводу реконструкции Оборонной улицы. Работы остановлены до окончательного судебного решения по поводу контракта.

Постановление суда опубликовано на сайте арбитража 19 июня. Оно оставляет в силе обеспечительные меры, согласно которым строительство дороги должно быть остановлено. 4 апреля такое решение принял апелляционный суд в связи с иском ПО «Возрождение» к Дирекции транспортного строительства.

Конкурс на строительство дороги к новому следственному изолятору Кресты-2 был объявлен 11 ноября 2016 года. Формально предмет контракта звучит так: «Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап) с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга». Стоимость — 4 млрд рублей. Победителем был признан «АБЗ-Дорстрой», однако ПО «Возрождение» направило жалобу на конкурсную документацию. ФАС предъявила претензии к самому способу проведения закупки .

Заказчик оспорил это решение и, благодаря наложенным обеспечительным мерам все же заключил контракт с «АБЗ-Дорстрой». После этого «Возрождение» подало свой иск, и в начале апреля апеляционный суд наложил обеспечительные меры уже по нему — то есть запретил вести строительство до окончательного решения суда по конкурсу.