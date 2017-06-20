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20.06.2017 21:19

В Петербурге исчезнет улица Урицкого и Лагерное шоссе

Смольный вернул исторические названия нескольким улицам в Колпинском районе Петербурга. С карты исчезнут Лагерное шоссе и улица Урицкого.

Постановление правительства опубликовано на сайте Смольного 20 июня. Подписано оно 16 июня на основании протокола Топонимической комиссии годичной давности. Лагерное шоссе переименовано в Вознесенкое, улица Урицкого — в Соборную улицу, а улица Володарского — в Адмиралтейскую. Кроме того, безымянный проезд в Центральном районе от Шпалерной улицы до Таврического переулка станет Ставропольским переулком.

Также Безымянный проезд от Варшавской улицы в Московском районе станет Корпусным проездом. В Выборгском районе по такому же принципу появятся две улицы: Архитектора Белова (от Заречной улицы за Брюлловскую) и, соответственно, Брюлловская — от Заречной до Архиектора Белова.

В начале июня губернатор города утвердил новый состав Топонимической комиссии Обновлять ее пришлось после того, как год назад четверо членов покинули его. Предшествовало этому заседание комиссии, на котором эксперты проголосовали за рекомендацию назвать мост в Красносельском районе города в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.


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