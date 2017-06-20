Омоновца на Марсовом поле ударил шахматист

Задержанный за нападение на сотрудника ОМОНа Владимир Абросимов профессионально занимается шахматами. Под домашним арестом ему труднее всего будет без социальных сетей.

Как стало известно в суде при избрании меры пресечения 20 июня, Абросимова не отличают политический активизм и радикальные взгляды. Он шахматист, за что от администрации родного Всеволожского района получал грамоту за победу в новогоднем турнире по шахматам. Он любит собирать грибы и хозяйничать на кухне.

Абросимов не возражал против домашнего ареста, но попросил судью Бражникову разрешить ему посещать магазин и дышать воздухом на прогулках. Разрешили, но заблокировали доступ в Интернет. Обвиняемый обещал быть послушным: «Социальными сетями точно не стану пользоваться», – сообщил он адвокату.

Вину в нападении на омоновца на Марсовом поле шахматист признал. Поступок ничем не объяснил. Уголовное дело возбуждено 14 июня по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти». Замглавкома Росгвардии Сергей Меликов утверждал, что в руке Абросимов держал нож. Это оказалось неправдой.

В день протеста на Марсовом поле обвиняемый находился в непосредственной близости от полицейского оцепления, однако не был задержан среди прочих участников.

Следственный комитет расследует еще одно уголовное дело по событиям 12 июня – о нападении на полицейского 17-летним школьником. Согласно видеозаписи, он споткнулся и случайно ударил головой сотрудника. Школьник также обвинен в насилии над представителем власти.

В ходе антикоррупционного протеста на Марсовом поле полиция задержала около 700 человек. К административной ответственности за участие в несанкционированной акции и неповиновение привлечен 561 участник. Примерно 140 были арестованы. К 20 июня в спецприемнике на Захарьевской остаются около сорока человек.