«Фонтанка» за 60 секунд – 20 июня

Если семь лет откладывать по 60 тысяч рублей ежемесячно, то можно накопить на трехкомнатную квартиру. Мы проверили бизнес-план главы Жилкома Валерия Шияна и подтверждаем — жизнеспособно. Заодно рассказываем, где эта квартира находится.

Полиция Петербурга не такая, как о ней говорят. Задержанных на митингах 12 июня в отделениях учили настоящей жизни, а перцовый газ в камеры пустили по принципу «хотели как лучше». За поучительный опыт петербуржцы готовят судебные иски.

Пока участники митингов собирают документы для подачи в ЕСПЧ, Дзержинский суд Петербурга отправил под домашний арест обидчика омоновца на Марсовом поле. Он ударил сотрудника правопорядка кулаком по спине и причинил тому «физическую боль». Правда, сначала в Росгвардии говорили, что не кулаком, а ножом, ну да ладно.

«Метрострой» возглавил почетный строитель страны и хоккеист, из тех, что на траве. Сфера ему знакомая – папина бывшая работа.

Миллиард возместил – дело закрыл. Бывший соучредитель «Деловых линий» Александр Богатиков перестает быть подсудимым.

Сады и парки Северной столицы – места известные. Но попасть в них можно не всегда. Мы прошлись по центру городу и посчитали, сколько скверов закрыто на замок. Спойлер: много.

Новенький в «Зените». Петербургский футбольный клуб ждет защитника «Ромы» грека Маноласа. Пять миллионов евро за сезон.