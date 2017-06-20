Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга

Утверждены маршруты следования любителей и профессиональных спортсменов первого дня фестиваля «Фонтанка-SUP-2017» 8 июля.

Старт фестиваля и спортивной части 8 июля на набережной канала Грибоедова, дом 131-133, где будет установлена главная сцена.

Любители – участники карнавал-парада пройдут через Крюков канал по реке Фонтанке под Измайловским, Обуховским, Горсткиным, Семеновским, Лештуковым мостами, под мостом Ломоносова, Аничковым мостом, мостом Белинского, Пантелеймоновским мостом, обогнут Летний сад по Неве и по Лебяжьей канавке вернутся по Фонтанке к точке старта. Общая длина дистанции составит около 10 километров.

Любители в карнавальных костюмах и просто любители

Любители сапсерфинга стартуют первыми. Для них регистрация (по предварительной регистрации через сайт fontankasup.ru) начнется в 7:30 утра. Для удобства будет организовано три зоны А, B и С. После регистрации участники смогут переодеться и спуститься на воду.

В 8:45 на главной сцене Адмирал фестиваля возглавит церемонию официального открытия фестиваля.

Старт любителей в карнавальных костюмах назначен на 9 часов утра. Для зрителей, желающих посмотреть фестиваль, сообщаем, что на Аничковом мосту лучший обзор будет около 10 часов утра, в 10:20 – на Лебяжей канавке. На всем пути следования на главных мостах будут проходить выступления артистов и барабанное шоу. Там же волонтеры будут опрашивать петербуржцев, какие карнавальные костюмы и падлборды впечатляют воображение – на основании этих опросов будет проведен конкурс в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски».

В 11 часов утра Адмирал фестиваля будет ожидать участников на причале Фаберже. Финиш состоится в точке старта, на набережной канала Грибоедова, 131-133.

Для спортсменов

У профессиональных спортсменов будет другой маршрут, так как им предстоит принять участие в первом этапе Кубка России по SUP-серфингу, который проводится совместно с Российской Федерацией Серфинга. Регистрация профессионалов начнется с 8 часов утра. На регистрации участники получат наклейку с номером, которую смогут прикрепить на сап.

Спортсмены стартуют по своему маршруту в 9:30 и уже в 10:30 их будут ожидать на финише. Затем спортсмены примут участие в увлекательных и зрелищных состязаниях – SUP-батле и перетягивании сапов.

Спортсмены пройдут дистанцию в 6 километров: три круга по маршруту по каналу Грибоедова под Могилевским мостом, Аларчиным мостом, Коломенским мостом, под Мало-Калинскиным мостом выйдут в реку Фонтанку, пройдут под Английским мостом, Египетским мостом и по Крюкову каналу вернутся в точку старта.

Девушка с веслом – именно этот образ знаменитой скульптуры, исполненной Иваном Шадром вдохновил организаторов фестиваля – интернет-газету «Фонтанка.ру» и Школу Сап-Серфинга в Санкт-Петербурге «ONEGO SURFING». Этот образ сочетает в себе тонкую женственность, молодость, силу, здоровье и неиссякаемый жизненный оптимизм. Пора надежд и свершений, когда все трогательно, тепло и надежно. Эскимо – вкуснее, деревья – выше, а небо – невероятно синее и яркое!

В 13 часов на главной сцене состоится награждение победителей. Лучшие получают статуэтку «Девушка с веслом» – воссозданную копию знаменитой скульптуры Ивана Шадра и памятные призы.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

- Официальный партнер Фестиваля ТМ "VICTORIA STENOVA". Компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

- «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» ;

- Всесезонный центр пляжного спорта "Песок" . «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий.

- Официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания "Нева-Автоком" ; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге.

- Группа компаний безопасности "Борс" – частное охранное предприятие;

- Компания "Формула Теннис-Хоккей" - организатор спортивных событий мирового масштаба;

- Парк активного отдыха «КингВинч»