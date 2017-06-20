Бюджет баскетбольного «Зенита» в минувшем сезоне составил 842,5 млн рублей

Общий бюджет баскетбольного клуба «Зенит» в сезоне-2016-17 после корректировки составил 842,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 20 июня, заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

«Мы получили все необходимые документы от «Зенита» и «Пармы». Клубы отчитались по налоговым отчислениям, скорректировали свои финансовые ведомости и направили их в лигу. "Зенит" предоставил расчет и выделил налоговые выплаты в размере 93,7 миллиона рублей. Общий объем бюджета клуба увеличился и составил 842,5 миллиона рублей», – заявила Корстин.

В мае после публикации бюджетов клубов Единой лиги ВТБ почетный президент лиги Сергей Иванов выразил удивление тем, что у «Зенита» значится ноль в графе налоги. Несмотря на корректировку, «Зенит» по-прежнему занимает пятое место в лиге по размеру бюджета. Впереди УНИКС (887,579 млн руб), «Локомотив-Кубань» (1,109 млрд руб), «Химки» (1,427 млрд руб) и ЦСКА (2,634 млрд руб).

Напомним, в июне в «Зените» сменилось руководство. Ушли спортивный директор Андрей Спиридонов и советник председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу Ольга Антонова. Новым советником председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу был назначен миллиардер, генеральный директор ООО «Леонтьевский мыс» Игорь Оноков.