Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России

Телерейтинги первых футбольных матчей Кубка конфедераций — 2017, прошедших 17 и 18 июня, оказались ниже, чем весенние товарищеские матчи сборной России. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает РБК со сслыкой на предварительные данные Mediascope (ранее – TNS Russia) по аудитории в возрасте от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тыс. человек.

Исключение составил лишь матч-открытие Россия — Новая Зеландия (2:0), который посмотрели 2,27 млн телезрителей на «Матч ТВ». Телевизионный рейтинг этой трансляции (среднее количество смотревших от общей численности ТВ-аудитории) составил 3,3%, а доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 14,4% соответственно. Второй матч Камерун — Чили собрал у телеэкранов всего 983,6 тысячи телезрителей (телерейтинг 1,4%, доля 4,6%). Для сравнения: товарищескую игру Россия — Венгрия (3:0) увидели 1,1 млн российских телезрителей (рейтинг 1,6%, доля — 5,2%)

Матч Португалия — Мексика, прошедший 18 июня, на «Первом канале» посмотрели 1,96 млн телезрителей. Это почти на 400 тыс. меньше, чем у товарищеских встреч сборной России с Кот Д'Ивуаром и Бельгии, которые прошли в марте и также транслировались на «Первом». Их посмотрели около 2,36 млн россиян (доля 10,6 и 10,3%, а рейтинг обеих — 3,4%). У матча между Португалией и Мексикой эти показатели составили 10,9% и 2,8%.

Напомним, с реализацией билетов на КК-2017 также возникли проблемы. Сообщалось, что Минспорта России разослало в города, проводящие матчи Кубка конфедераций, закрытый циркуляр, согласно которому бюджетные организации должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов.

Церемония открытия Кубка Конфедераций на «Санкт-Петербург-арене» прошла при полупустых трибунах, а на самом матче они заполнились примерно на три четверти.