Защитник «Ромы» Манолас согласился перейти в «Зенит» с двукратным увеличением зарплаты

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас дал свое согласие на переход в «Зенит». Как сообщает во вторник, 20 июня, forzaroma.info, петербургская команда предложила 26-летнему игроку зарплату в два раза большую по сравнению с его текущей. Теперь клубам предстоит договориться о сумме отступных за футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил футболисту пять млн евро за сезон, если он подпишет трехлетний контракт. В сезоне-2016/17 Манолас отыграл за «Рому» 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Ранее агент футболиста подтвердил факт переговоров с «Зенитом». Сообщалось также, что вместе с Маноласом в Петербург переедет еще один игрок «Ромы» — 22-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес