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20.06.2017 19:00

Реальные доходы россиян перестали падать

 

Реальные располагаемые доходы россиян резко замедлили темпы падения, свидетельствуют данные Росстата. По данным официальной статистики, опубликованной 20 июня, в мае показатель сократился к прошлому году только на 0,4%, тогда как в мае на 7,5%.

В Петербурге реальные доходы в мае, наоборот, снижались более быстрыми темпами – на 5,3% (для сравнения: в апреле — на 4,2%).

Среднемесячная заработная плата россиян в мае 2017 года, по оценке Росстата, составила 40,6 тысячи рублей, что на 7,9% больше, чем год назад. Петростат по этому показателю отчитался только за апрель: зарплата жителей Северной столицы составила 53 261 рубль, что на 12,2% больше, чем годом ранее.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.


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