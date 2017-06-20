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20.06.2017 18:52

Петербургский автопром затормозил

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в мае 2017 года выпустили 29 тыс. легковых автомобилей, что на 26% выше показателя аналогичного месяца 2016 года, следует из материалов Петростата, опубликованных 20 июня.

По сравнению с предыдущим месяцем, когда конвейер разогнался почти в два раза, темпы существенно замедлились. Всего с начала года автоконцерны произвели 140,6 тыс. машин, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Рост, наблюдаемый в последние месяцы, во многом обеспечивал выход на рынок нового Hyundai Solaris (завод Hyundai занимает более 60% от общего объема производства автомобилей в Петербурге). Таким образом, замедление динамики, вероятнее всего, объясняется насыщением рынка.

Сейчас на автозаводах Петербурга выпускается девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.


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