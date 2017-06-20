В Петербурге 7 баллов, водители – «горшочек, не вари»

Петербургские автомобилисты снова переживают все прелести закрытия Тучкова моста в одном направлении. К половине седьмого вечера 20 июня плотность движения в городе уверенно достигла 7 баллов из 10.

Встали Дворцовая, Адмиралтейская, Английская и Воскресенская набережные. Все открытые для проезда мосты, Садовая улица в обе стороны, Литейный и Невский проспекты, набережная реки Фонтанки.

Помимо этого проблемы на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных и Приморском проспекте. Там пробка доросла до 7,3 километра.

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Напомним, что в ближайшие несколько ночей и вечеров Троицкий мост будут перекрывать полностью.