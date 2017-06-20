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20:06 20.06.2017
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«Фонтанка» за 60 секунд – 20 июня
19:36
В июне более сотни петербуржцев пострадали от клещей на территории города
19:27
Бюджет баскетбольного «Зенита» в минувшем сезоне составил 842,5 млн рублей
19:22
Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России
19:15
Автоледи из Петербурга лишили иномарки за 6 миллионов
19:06
Защитник «Ромы» Манолас согласился перейти в «Зенит» с двукратным увеличением зарплаты
19:00
Реальные доходы россиян перестали падать
18:56
Долгострои во Всеволожском районе и Гатчине завершат новые инвесторы
18:52
Петербургский автопром затормозил
18:44
В Петербурге 7 баллов, водители – «горшочек, не вари»
18:39
СМИ: Деньги Сбербанка будут летать над городами на дронах
18:33
Долги петербургских работодателей перед сотрудниками за год сократились в три раза
18:26
Аргентинский нападающий Павон отказался переходить в «Зенит»
18:19
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18:08
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18:02
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17:57
Глава МИД ФРГ посетит Краснодар
17:46
Финские полицейские примут участие в гей-параде в Хельсинки
17:37
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17:33
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17:26
Ударивший бойца ОМОН на Марсовом поле отправлен под домашний арест
17:06
Новым гендиректором «Метростроя» выбран Николай Александров
17:04
Путин сказал, сколько зарабатывают граждане Киргизии в РФ
16:48
СМИ: Российский истребитель пролетел в 1,5 м от американского самолета на Балтике
16:44
На мигрантах Петербург за год заработал 6 миллиардов
16:40
У станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину
16:32
Троицкий мост будут закрывать совсем
16:24
Бомбы на почте в Кировском районе не нашли
16:16
Ипотека в России к 2025 году может подешеветь до европейского уровня - ниже 5%
16:13
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15:54
В Удельном парке мужчина выпивал с «шашкой» в кармане
15:53
Росавиация препятствует оттоку российских пилотов в Китай
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Шенгенская виза изменит дизайн
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15:16
Фрунзенский радиус метро могут не сдать в первом квартале 2018 года
15:15
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15:08
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«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море
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Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
14:48
Путин примет в России президента Вьетнама
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Деньги
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20.06.2017 18:39

СМИ: Деньги Сбербанка будут летать над городами на дронах

Сбербанк готовится к запуску беспилотных летательных аппаратов для перевозки наличных. Дроны грузоподъемностью до 50 килограммов планируют начать использовать уже осенью 2017 года.

О грядущем нововведении заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал 20 июня на III Международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

«На внедрение нам понадобится очень короткое время. Мы продвинулись достаточно далеко вперед. Вопрос внедрения может составлять от 3 до 6 месяцев», – цитируют Кузнецова РИА Новости. Он также уточнил, что тестовые запуски дрона с деньгами уже проводились, но сами аппараты финансовая организация пока еще не закупила.

Тем временем в Министерстве транспорта, по данным агентства, готовят проект закона, который будет регулировать использование беспилотных летательных аппаратов.


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09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
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