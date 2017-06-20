СМИ: Деньги Сбербанка будут летать над городами на дронах

Сбербанк готовится к запуску беспилотных летательных аппаратов для перевозки наличных. Дроны грузоподъемностью до 50 килограммов планируют начать использовать уже осенью 2017 года.

О грядущем нововведении заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал 20 июня на III Международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

«На внедрение нам понадобится очень короткое время. Мы продвинулись достаточно далеко вперед. Вопрос внедрения может составлять от 3 до 6 месяцев», – цитируют Кузнецова РИА Новости. Он также уточнил, что тестовые запуски дрона с деньгами уже проводились, но сами аппараты финансовая организация пока еще не закупила.

Тем временем в Министерстве транспорта, по данным агентства, готовят проект закона, который будет регулировать использование беспилотных летательных аппаратов.