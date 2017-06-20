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20.06.2017 18:33

Долги петербургских работодателей перед сотрудниками за год сократились в три раза

 

На 1 июня вовремя заработную плату в Северной столице не получают 1745 человека, общий размер непогашенной задолженности перед ними составил 112,8 млн рублей. Это следует из материалов Петростата, опубликованных 20 июня на сайте ведомства.

Долги петербургских работодателей перед сотрудниками за год сократились в три раза, но в мае снова начали расти – примерно на 19% в сравнении с маем 2016-го. Хуже всего платят своим работникам промышленные предприятия и строительные компании.

При этом численность безработных в Петербурге сокращается. По данным на 1 мая, в городе числится 11 тыс. безработных. Это на 6% меньше, чем месяц назад, и на 22% меньше, чем годом ранее.

По данным Петростата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2017 года, составила 53 261 рубль, что на 12,2% больше, чем годом ранее. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, выросла только на 7,4%.


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