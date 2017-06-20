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20.06.2017 18:26

Аргентинский нападающий Павон отказался переходить в «Зенит»

 

Нападающий аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон не хочет переходить в «Зенит».

Петербургская команда предлагала за 21-летнего игрока 15 миллионов евро, но он отказался от переезда в Россию, сообщает O Jogo во вторник, 20 июня.

Сам аргентинец предпочел вариант с переходом в «Порту». Контракт Павона с «Бока Хуниорс» рассчитан до июня 2020 года.

В прошедшем сезоне Павон сыграл 28 матчей за клуб, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился на требования греческого защитника «Ромы» Константиноса Маноласа по зарплате. Петербуржцы готовы платить футболисту 5 млн евро в год при условии подписания трехлетнего контракта.


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