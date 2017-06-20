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20.06.2017 18:20
6 Комментариев
Какие бунтовщики, такие и омоновцы
При игре в салочки на Марсовом поле сержанту тыкнули в спину. Власть с пафосом превратила его в жертву. И за хипстеров неловко, и за казаков обидно. Ни фига не революция, ни черта не империя.

Дзержинский суд Петербурга 20 июня в 17:30 отправил под домашний арест 32-летнего выпускника экономического факультета СПбГУ Абросимова. Он шахматами и кулинарией увлекается, а его обвинили в ударе кулаком по бронеспине сержанта Нацгвардии Белика. То государственное преступление случилось во время известного дня непослушания в День России, но сотрудник ни малейших претензий не имел. 

Наверху же видео пересмотрели, и намедни целый генерал-полковник Росгвардии Меликов заявил, что бойца били не только в спину, но и ножом туда же.

Выручает, как всегда, Гоголь в лице городничего: «Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе да измена!»

Но машина закрутилась по формальному признаку, и родилось дело.

Если ты человек глубоко кабинетный, то это хорошо. 

Есть такой подход – чтобы неповадно было.

Но помимо буковок в бесчисленных приказах, есть еще традиции. Между прочим, это не только служивых, но и несогласных касается. Если проще, то как себя несем, как со стороны хотим выглядеть. Смотрится же все это комично.

В тот денек, после уговоров, мол, дети Навального, шли бы все в Удельный парк, а мы вам и еды, и автобусы дадим, начались с одной стороны массовые задержания, с другой – ни одному из полутысячи юношей и девушек даже плечо не вывихнули. Безусловно, нытье о страданиях присутствовало. Где-то кому-то пришлось на коврике поспать, а в 33-м отделе полиции через вентиляцию «черемуха» заглянула в тигрятник. Может быть, может быть.

Нет крепости внутри этой суеты.

Когда в Ленинграде гаванские пацаны на салютах ватагами набегали на петроградских, мы знали – сначала тебе перепадет пряжкой или велосипедной цепью поперек лба, а потом, если менты возьмут в плен, – терпи, не позорь друзей.

Помню, под майскую ночь пинками вытолкали нас из отделения, так девки в нашу избитую кожу кефир втирали. Но мысли, примитивной мысли пожаловаться – в голову никому не приходило. Мы сами не сахар. Да и знали, на что шли. Все честно. Они же и менты, чтоб нас лупить в дежурных частях.

А в милиции были свои устои. Как кого задерживали, как друг дружке по рожам мазали – то были ситуации, к делу не пришиваемые. Шпана имела право защищаться при боестолкновении. И милиционеры никогда рапортов о сопротивлении не кропали. Улица не переваривала терпил. То были правильные казаки-разбойники.

Сегодня же эта игра превратилась в детские салочки.

Понятно, время диктует нежность. Сегодня так существуем: курить нельзя, а под хвост баловаться можно.

Уверен, что 99 процентов выбежавших на сакральную битву в Марсово поле ни разу в жизни по морде не получали. Они грамотные, гаджетные, но очень домашние.

Но так не бывает, что в среде несогласных температура воли – 36,0, а у силовиков под мышкой – 36,6. Тут не надо иметь медицинского образования. Убежден, что 99 процентов юных омоновцев тоже ни разу в жизни не дрались в кровь.

Вот и встретились две субкультуры, прости господи, незримо объединенные нежным стереотипом поведения. Для таких, если коленочкой въехал в асфальт, то пора попадать в историю непокорной России. А если прилетело что-то в нос сотруднику, то надо писать рапорт на медаль.

Все ясно.

Но над ними же очень даже взрослые дяди от власти. Например, приведу пример. Начальник полиции Петербурга, генерал Власов, когда-то в детстве лихо дрался в Калининском районе, защищая территорию от набегов таких же орлов. Вице-губернатор Смольного Серов, отвечающий за молодежную политику, в юности кучковался с пацанами в заброшенном сарае Невского района и налетал гурьбой на тех, кто нарушал законы его улицы. Они битые. И им точно не понравится, если назвать их нейтральным процессуальным словом – потерпевший.

А из того омоновца, что сзади по бронежилету получил кулачком, сделали одуванчик. Не они лично, но и они.

Понятно, что несогласные ведут себя, извините, конгруэнтно. Так, в той журналистке из хипстерского глянца «Собака.ру», что пошла на Марсово дело, отхватила несколько суток, многие видят чуть ли не современную Веру Засулич.

Неловко все это. Будто одни хомячки поссорились с другими хомячками.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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комментарии пользователей (6)
naxnax1
20 июня 2017 г. 19:55
Если отвлечься от пацанского и блатного романтизма кой гуляет в вечно подростковых душах россиян до самой пенсии, а взглянуть на этот вопрос "терпила— вс -лихой пацанчик" по взрослому по гражданскому по семейному..У нас страна для лихих пацанчиков героически вытирающих кровавые сопли в своих вечных подрастковых разборках.гонках на дорогах, вечному ползучему противостоянию закону(как со стороны пацанчиков так и милиционеров).или страна для проживания и воспитания ответсвенных законопослушных граждан(терпил с точки зрения милиционеров и пацанчиков)..Жить по закону..соблюдать правила жизни в обществе...быть социализированным..это не доблесть для гражданина? Государство наше деградировало в 17 году когда к власти пришли недоучки подростки с маузером...для которых ЗАКОН..это непонятные и занудные игры для занудных взрослых-теприл..Другое дело жить легко,плевать на всех,умеерть лихо и молодым(вечно пьяным с ветром в голове)...Кстати менты те еще провокаторы...и безответсвенные лентяи..все эти уговоры для потерпевшего не писать заявление(ты чего не мужик,терпилой хочешь быть) это всего лишь повод не делать свою работу..Правильно ребята вышли..Надо заставлять государство и полицию жить по закону и выполнять свою функцию..пора выветрить всю эту блатную лагерную дурь из голов населения и милиции..Мы не блатные и не приблатненые чтобы жить по этим зоновским порядкам и понятиям...которые нам навязывает власть и милиция.
Vegetables
20 июня 2017 г. 19:52
Еще не время. Завтра будет лучше, чем вчера. Для всех.
fox16
20 июня 2017 г. 19:42
Интересная ностальгия у Вышенкова по тому ,как его в детстве били менты , потом он сам был ментом и , соответственно, на него не жаловались им избитые.. Все было "правильно" и по-понятиям...Высокие отношения ленинградцев— подростков и ментов ...
Савва Морозов
20 июня 2017 г. 19:18
У Евгения, как обычно, в стиле: "а вот в наше время...". Хочется только напомнить ему, что: Гаврила Принцип, Ли Харви Освальд, Дмитрий Богров и многие подобные, как и "народная воля" — были в основном студентами-одуванчиками. Другое дело, что их удачно использовали, но не с гопотой дворовой связывались, ибо смоются при первой возможности, потому что знают, когда шкурка подпалиться может.
klonov
20 июня 2017 г. 19:10
Да ну, какие там пацанские правила ?) Есть целесообразность и приказ начальства. А на совесть и честь квартиру не купишь.
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