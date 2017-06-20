Продажи петербургских ретейлеров снова начали расти

Оборот розничной торговли в Петербурге по итогам мая составил 109,4 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 2,9% больше, чем в мае 2016 года, следует из материалов Петростата, опубликованных 20 июня на сайте ведомства.

В марте рост оборота составил 1,3%, в апреле показатель был на уровне прошлогоднего. Таким образом, можно говорить о начале восстановления спроса в рознице. Всего с начала года выручка торговых предприятий увеличилась на 1,8%, до 519,9 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год продажи петербургской розницы выросли только на 0,1%.

Обороты сетей растут в основном за счет непродовольственных товаров – расходы жителей Северной столицы на них в прошедшем мае выросли на 7,3% по сравнению с маем 2016 года, до 72,1 млрд рублей. А вот на еде петербуржцы продолжают экономить – продажи продуктов питания в Петербурге сократились на 4,8%, до 37,3 млрд рублей.

Оборот общественного питания составил 6,3 млрд рублей, что на 5,1% больше, чем за май 2016 года. По итогам четырех месяцев он вырос на 3,4%, до 28,6 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год рестораторы увеличили доходы на 13%.