Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе

Лидерами рейтинга самого недорогого жилья в Петербурге в сегменте комфорт, составленного «Фонтанкой», стали небольшие студии в крупных проектах этого класса.

Такие жилые комплексы расположены в основном в обжитых районах города – Приморском, Красносельском, Московском, но в отдаленных локациях. Дома, где продаются самые недорогие квартиры, в том числе и в классе комфорт, находятся, как правило, на начальной стадии готовности. Средние цены на строящееся жилье сегодня практически не меняются: в течение 5 месяцев 2017 года, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», они росли в пределах 1%.

B сегменте масс-маркет в Петербурге средняя цена квадратного метра сегодня составляет 107,6 тыс. руб. Тем не менее, по словам Олега Пашина, генерального директора ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», в процессе строительства стоимость квартир все равно увеличивается. И прирост достигает 30% от старта до окончания проекта при условии, что проект успешен и реализует его надежный, проверенный застройщик. Отдельно можно выделить и готовые новостройки: у некоторых участников рынка сегодня есть интересные предложения и в уже сданных домах. Сразу оговоримся, что в нашем рейтинге самых недорогих квартир комфорт-класса в Северной столице не участвуют объекты, где что-то не в порядке с разрешительной документацией.

С видом на Неву

Одно из самых недорогих предложений в сегменте комфорт-класса от опытных застройщиков – квартира-студия в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая», который строится на берегу Невы в Невском районе Петербурга. Стоимость студии площадью 24,2 кв.м без отделки во второй очереди строительства составит 1,68 млн руб. при 100% оплате или ипотеке. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года. Комплекс «Петр Великий и Екатерина Великая» возводится на участке, расположенном в 15 минутах езды от метро «Рыбацкое», и состоит из двух домов высотой 32 и 24 этажа. По задумке проектировщиков образы архитектурного ансамбля будут олицетворять русского императора и императрицу. Двор озеленят и закроют от машин, установят видеонаблюдение. Здесь же появятся детские игровые площадки, пешеходные дорожки и зоны отдыха. Внутри комплекса планируется инфраструктура: детский сад, магазин, кафе, пекарня, культурно-образовательный центр и многое другое.

Южные перспективы

В Пушкинском районе в поселке Шушары строится «UP- квартал «Московский» от ФСК «Лидер». В доме со сроком сдачи в 1 квартале 2018 года предлагается студия с предчистовой отделкой метражом 25,34 кв.м за 1,84 млн руб. при 100% оплате или в ипотеку. Территория квартала будет огорожена, озеленена и благоустроена. Жителям выдадут смарт-карты для доступа. Во дворе и в местах общего пользования будет вестись видеонаблюдение. Предусмотрены спортивные зоны с уличными тренажерами, велодорожки, детские игровые площадки и сквер с прогулочными аллеями. Запроектированы помещения под магазины и кафе на первом этаже зданий.

Следующий в рейтинге «Фонтанки» – жилой комплекс «Солнечный город», который в Красносельском районе возводит Setl City. Квартиру-студию площадью 24,13 кв.м в кирпично-монолитном корпусе №7 при 100-% оплате или в ипотеку можно приобрести у эксклюзивного брокера «Петербургской Недвижимости» по цене 1,85 млн руб. Высота здания с яркими фасадами и остекленными балконами – 12 этажей. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по новым стандартам Setl City «Ваниль» и «Шоколад». Дворовая территория нового корпуса будет полностью закрыта от машин, появятся два подземных паркинга на 600 машино-мест. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года. Рядом с новым корпусом будут расположены два детских сада на 220 малышей каждый и школа на 1375 учащихся.

В популярном районе

Имея на 50 тыс. руб. больше, можно приобрести квартиру-студию в еще одном крупном жилом комплексе от Setl City – ЖК «Чистое небо». Он строится в Приморском районе города, в десяти минутах езды от станции метро «Комендантский проспект». Студия метражом 25 кв. м при 100% оплате или в ипотеку обойдется всего в 1,9 млн руб. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2019 года. Территория комплекса будет полностью благоустроена: появятся детские и спортивные площадки, построят детсады и школы, а во встроенных помещения запланированы кафе, магазины, аптеки и многое другое. В каждом доме предусмотрен подземный отапливаемый паркинг, а также гостевые автостоянки. Первые дома уже сданы.

Еще одно недорогое предложение – студия 20,4 кв.м на первом этаже семиэтажного дома в третьей очереди комплекса «Новоорловский», который в Приморском районе возводит «ЮИТ Санкт-Петербург». Цена квартиры при 100% оплате или в ипотеку – 1,96 млн. руб. Ввод дома в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2018 года. ЖК «Новоорловский» строится в Приморском районе, в окружении одноименного лесопарка. В рамках проекта планируется возвести более 7 500 квартир и всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Архитектурно-градостроительная концепция, проектная документация и проект ландшафтного дизайна разработаны бюро Рикардо Бофилла «Taller de Arquitectura», имеющего большой опыт проектирования комплексной застройки во многих городах мира. Предусмотрены прогулочные зоны, велосипедные и роллерные дорожки, а рядом со зданиями – велопарковки. Около домов – детские игровые площадки, в том числе с оборудованием финской компании Lappset, площадки для отдыха взрослых и занятий спортом.

Удивительно, но можно отыскать и готовые объекты, где квартиру можно приобрести по приемлемой цене. Квартира-студия площадью 27,7 кв.м в 7-м корпусе ЖК «Ласточкино гнездо» от «Эталон ЛенСпецСМУ» при единовременной оплате или по ипотеке до 30 июня 2017 года предлагается за 2,325 млн. руб. Жилой комплекс – полностью завершенный проект комплексного освоения территории, построенный по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Он возведен в Невском районе, недалеко от Октябрьской набережной. На территории комплекса построена современная школа с двумя спортзалами и двумя бассейнами, рассчитанная на 825 учащихся.

Чуть дороже – 2,34 млн руб. – при 100% оплате или в ипотеку – обойдется студия с балконом площадью 20,84 кв. м., которая расположена на 1 этаже корпуса № 4 ЖК INKERI от «ЮИТ Санкт-Петербург». Это третья очередь проекта, планируемый срок сдачи – 4 квартал 2018 года. Пятиэтажный комплекс в стиле современной финской архитектуры строится в Пушкине, в историческом районе София и рассчитан на 3000 квартир. Многие квартиры – с большими «финскими» балконами глубиной 1, 5 м, в части трехкомнатных квартир – специальные помещения для финских саун (площадью 3-4 кв. м.). Благоустройство территории также выполняется в скандинавской стилистике. Во дворах располагаются детские и спортивные площадки с безопасным оборудованием, предусмотрены места для отдыха жителей. Созданию комфортной среды способствует отсутствие на первых этажах домов встроенных помещений. В подвальных этажах предусмотрены помещения хозяйственных кладовых.

У станции метро «Парнас»

Добавив еще немного, можно приобрести студию площадью 32 кв.м в жилом-комплексе «Три Апельсина» от ГК «Норманн». Ее стоимость составит 2,54 млн. руб. при 100% оплате или ипотеке. «Три Апельсина» – монолитный дом высотой 26 этажей с вентилируемыми фасадами, который строится в Выборгском районе в пешей доступности от станции метро «Парнас». Комплекс оснащен подземным паркингом, видеонаблюдением, местами для консьержа. Каждая квартира будет иметь металлическую дверь, собственную систему вентиляции с механическим побуждением, цветные металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, лучевая разводка труб отопления в полу с дистанционной передачей показаний теплоносителя. Срок сдачи объекта намечен на декабрь 2017 года.

Особняком стоят в нашем исследовании квартиры в готовых или практически завершенных домах. Здесь подход к ценообразованию у застройщиков, как мы говорили выше, несколько иной. И найти недорогую квартиру в таком доме достаточно сложно. При покупке жилья в таких новостройках риск минимален.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» может предложить однокомнатную квартиру общей площадью 35,55 кв.м с остеклённой лоджией по цене 3,14 млн. руб. ЖК «Образцовый квартал 2» планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года. Строятся дома высотой 4 этажа с мансардой по кирпично-монолитной технологии. Лифты опускаются до уровня земли. При строительстве используются современные технологии, например, отопление осуществляется по принципу «водяной тёплый пол» финской компании Uponor. В комплексе, который расположен рядом с городом Пушкин, высокий процент озеленения. Двор будет безопасным, там разместится детский сад и спортивные площадки.

В готовом доме в рамках ЖК «Лиственный» от «Строительного треста» в Выборгском районе Петербурга представлена однокомнатная квартира площадью 38 кв. метров. Площадь кухни – 11 кв. метров, площадь комнаты – 15 кв. метров. Ее стоимость – 3,8 млн руб. – при 100% оплате или в ипотеку. Жилой комплекс расположен у парка Сосновка. Проект включает в себя 12 жилых секций высотой от 9 до 25 этажей, а также два многоуровневых паркинга. Разновысотные жилые корпуса ЖК «Лиственный» образуют закрытый внутренний двор, идеальный для спокойных прогулок с детьми. Во дворе жилого комплекса установлены скамейки и игровые площадки, созданы клумбы и газоны, высажены декоративные деревья. Доступ автомобилей во двор ограничен.